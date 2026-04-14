كحل وورود وتلي في متحف العين

أعلن متحف العين عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية، إذ تتضمن أجندته باقة من الورش الإبداعية والتفاعلية، تتيح للزوّار فرصة التعلم والتجربة في بيئة غنية بالمعرفة والإبداع، خلال الشهر الجاري.

ويستضيف المتحف المعرض المؤقت «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، الذي يُسلّط الضوء على جوانب من التراث الإماراتي الأصيل، مستعرضاً قصص المكان وسكانه، ومجسداً الروابط العميقة بين الماضي والحاضر.

وينظم المتحف، الجمعة المقبلة، ورشة «صناعة الكحل العربي»، وهي تجربة تفاعلية تستكشف الطرق التقليدية لإعداد الكحل (الإثمد).

بينما ينظم المتحف، السبت المقبل، ورشة «ورود وتلي» التي تجمع بين تنسيق الزهور وفن التلي، والمستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية.

وفي 23 الجاري سيحتفل المتحف باليوم العالمي للكتاب، بقراءة للأطفال، وورشة لصناعة الكتب.