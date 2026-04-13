هذه المشروبات تتفوق على عصير البرتقال في فيتامين D

يُعد عصير البرتقال المدعم من المصادر المعروفة لفيتامين D، لكنه ليس الأعلى، إذ توجد مشروبات أخرى توفر كميات أكبر وتساعد في تلبية الاحتياجات اليومية بشكل أفضل.

ويشير تقرير في موقع “Verywell Health” إلى أن كوبًا واحدًا من عصير البرتقال المدعم يحتوي على نحو 100 وحدة دولية من فيتامين D، بينما تقدم مشروبات أخرى كميات أعلى.

وتوضح البيانات أن الحليب المدعم يأتي في المقدمة، إذ يوفر نحو 117 وحدة دولية لكل كوب، وهو خيار شائع يدعم أيضًا صحة العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم.

كما توفر أنواع الحليب النباتي، مثل حليب الصويا أو اللوز، كميات مماثلة أو أعلى قليلًا، حيث قد تصل إلى نحو 119 وحدة دولية في بعض الأنواع، مع ميزة إضافية لملاءمتها للأنظمة النباتية.

وتشير المعطيات إلى أن الكفير، خاصة إذا كان مدعمًا، يمكن أن يوفر أكثر من 100 وحدة دولية في الحصة الواحدة، إلى جانب فوائده المرتبطة بصحة الجهاز الهضمي.

كما تحتوي بعض مشروبات البروتين الجاهزة على نسب مرتفعة من فيتامين D، قد تصل إلى نحو 332 وحدة دولية في العبوة، لكنها تختلف بشكل كبير حسب العلامة التجارية.

ويبرز أيضًا مرق الفطر كمصدر نباتي محتمل، خاصة عند استخدام فطر معرّض للأشعة فوق البنفسجية، إذ يمكن أن يحتوي على كميات معتبرة من الفيتامين، رغم أن مستواه يتأثر بطريقة التحضير.

وتشير التوصيات إلى أن البالغين يحتاجون نحو 600 وحدة دولية يوميًا، ما يجعل تنويع مصادر المشروبات المدعمة وسيلة عملية للوصول إلى هذا الهدف، خاصة لمن لا يتعرضون لأشعة الشمس بشكل كافٍ.

ورغم ذلك، فإن الاعتماد على هذه المشروبات وحدها قد لا يكون كافيًا، إذ تختلف الكميات حسب المنتج، كما أن امتصاص فيتامين D يتأثر بعوامل أخرى مثل النظام الغذائي العام. ولكن بشكل عام، توفر المشروبات المدعمة بدائل سهلة وفعالة لتعويض نقص فيتامين D، خاصة عند اختيار الأنواع المناسبة ودمجها ضمن نظام غذائي متوازن.