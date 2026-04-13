قريباً .. "الواتساب" بـ "اسم المستخدم" فقط دون الحاجة لرقم هاتف

تستعد منصة "واتساب" لإطلاق واحدة من أكثر الميزات المنتظرة منذ سنوات، وهي دعم "أسماء المستخدمين"، في خطوة قد تغيّر طريقة تواصل المستخدمين على التطبيق.

ورغم الشعبية الواسعة للتطبيق، ظل "واتساب" يعتمد على أرقام الهواتف كوسيلة أساسية للتواصل، ما أثار تساؤلات حول تأخره في تبني نظام أسماء المستخدمين، على غرار منصات أخرى.

وكانت أولى المؤشرات على هذه الميزة قد ظهرت في عام 2023 عبر نسخ تجريبية، لكن التطوير استمر لسنوات قبل أن تقترب من الإطلاق الرسمي، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

وبحسب تسريبات حديثة، بدأت شركة ميتا بالفعل في طرح الميزة بشكل تدريجي، حيث يمكن لبعض المستخدمين العثور على خيار "اسم المستخدم" ضمن إعدادات التطبيق.

وعند تفعيلها، سيتمكن المستخدم من إنشاء اسم فريد واستخدامه بدلاً من مشاركة رقم الهاتف عند بدء المحادثات.

ووضعت الشركة مجموعة من القواعد لاختيار أسماء المستخدمين، أبرزها:

- يجب أن يحتوي الاسم على حرف واحد على الأقل.

- يُسمح باستخدام الحروف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطة السفلية.

- لا يمكن أن يبدأ ب "www." أو ينتهي بنطاقات مثل ".com".

- لا يجوز أن يبدأ أو ينتهي بنقطة.

- يتراوح الطول بين 3 و30 حرفاً.

ومن المتوقع أن تتيح الميزة استخدام نفس اسم المستخدم المرتبط بحسابات "فيسبوك" أو "إنستغرام"، ما يعزز التكامل داخل منظومة "ميتا".

ويمثل هذا التحديث نقلة مهمة نحو تحسين الخصوصية، إذ لن يضطر المستخدم إلى مشاركة رقمه الشخصي مع الآخرين، كما يمنح التطبيق طابعاً أكثر حداثة يتماشى مع بقية تطبيقات المراسلة.

وبعد سنوات من التطوير، يبدو أن واتساب بات جاهزاً أخيراً لتقديم تجربة أكثر مرونة وأماناً، في خطوة طال انتظارها من مئات الملايين حول العالم.