ترامب يستعد للإحتفال بعيد ميلاده الـ 80 بطريقة غريبة وعجيبة

يحتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيد ميلاده الـ 80 الذي يوافق 14 يونيو بطريقة مختلفة، حيث أعلن، امس الأحد، عن تنظيم نزال ضمن بطولة القتال النهائي "يو إف سي" في ساحة البيت الأبيض.

وكتب ترامب الخبر في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، ومعروف عنه حبه لهذه الرياضة حيث كانت الخطط الأولية تهدف لإقامة النزال في 4 يوليو تزامنا مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المقرر أن يتصدر نزال 14 يونيو الذي يصادف أيضاً يوم العلم الأميركي مواجهة بين إيليا توبوريا وجاستن جيثي ببطولة الوزن الخفيف بالإضافة إلى لقاء يجمع بين أليكس بيريرا وسيريل جان على لقب الوزن الثقيل المؤقت.

وكان ترامب قد حضر أول من أمس السبت نزالاً في ميامي برفقة أفراد من عائلته ووزير الخارجية ماركو روبيو في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جي دي فانس من باكستان عدم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حديث سايق أمام حشد من البحارة في القاعدة البحرية بنورفولك بولاية فيرجينيا، قال ترامب: “سننظم نزالًا كبيرًا في البيت الأبيض في الرابع عشر من يونيو ، نعم، على أرضية البيت الأبيض”، ولم يتطرق ترامب إلى أنه سيحتفل بعيد ميلاده في ذلك اليوم وأنه سيكمل عامه الثمانين.

وتعد بطولة "يو إف سي" أكبر دوري محترف للفنون القتالية المختلطة وهي رياضة تجمع بين الملاكمة والكيك بوكسينغ والمصارعة داخل قفص حديدي وتتميز بأنها نزالات حقيقية وليست استعراضية.