انشغل الوالدان بهاتفيهما في حديقة الحيوانات فعضَّ الذئب طفلهما

أفادت الشرطة الأمريكية أن والدي طفل صغير كانا على بُعد عدة أمتار منه، منشغلين بهاتفيهما، عندما عضه ذئب في حديقة حيوانات بولاية بنسلفانيا.

وفي الحادثة التي وقعت يوم السبت في حديقة حيوانات "زو أمريكا" - وهي جزء من مجمع "هيرشي بارك" الترفيهي - تسلل الطفل البالغ من العمر 17 شهرًا عبر فجوة في الحاجز الخارجي ومدّ يده من خلال سياج حظيرة الذئاب. وجاء في التقرير العام الصادر عن شرطة بلدة ديري: "يبدو أن أحد الذئاب في الحظيرة أمسك بيد الطفل بفمه بشكل غريزي وطبيعي". وأوضحت الشرطة أنه بينما كان المارة يحاولون إبعاد الطفل، لاحظ الوالدان، الجالسان على المقاعد، "الضجة".

وأضافت الشرطة وفقا لموقع "ميركوري نيوز" أن الزوجين - رجل يبلغ من العمر 61 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 43 عامًا من ليتيتز، بنسلفانيا - سيُوجه إليهما تهمة تعريض طفل للخطر، وهي جنحة.

وأصدرت حديقة الحيوان بيانًا وصفت فيه إصابة الطفل بأنها طفيفة، ووصفت "احتكاك" الذئب بالطفل بأنه "سلوك حيواني طبيعي" وليس دليلاً على العدوان، حيث تضم الحظيرة ثلاثة ذئاب رمادية.