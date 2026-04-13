متسلق جبال يفقد القدرة على المشي بعد تعرضه لـ 100 لسعة نحل

نقل متسلق جبال في شمال فينيكس جواً إلى المستشفى بعد تعرضه لأكثر من مئة لسعة نحل في هجوم شديد لدرجة أنه لم يتمكن من النزول عن الجبل سيراً على الأقدام.

ووفقاً لإدارة إطفاء فينيكس، وقع الحادث بالقرب من قمة محمية لوك آوت ماونتن في وقت متأخر من صباح السبت. وعند وصول فرق الإنقاذ، كان الرجل عاجزاً عن النزول بمفرده. واضطرت فرق الطوارئ من فينيكس وغلينديل إلى تنسيق مروحية لنقله إلى بر الأمان قبل نقله إلى سيارة إسعاف عند بداية المسار، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى نظراً لحالته الحرجة.

ومنذ أواخر التسعينيات، تشتهر أريزونا بوجود أعداد كبيرة من النحل العدواني، وخاصة النحل الأفريقي. يتميز هذا النحل بشراسته وإصراره على الهجوم، حيث يتجمع في أسراب وينسق فيما بينه، ويستمر في اللسع. قد يبدأ الأمر بمضايقة نحلة أو اثنتين، سرعان ما يتحول إلى سرب كثيف يهاجمك بشراسة.

ومع هذا الكمّ من اللسعات، لا يقتصر الأمر على القلق من ردود الفعل التحسسية فحسب. ففي التركيزات العالية، يصبح سم النحل سامًا للجسم بأكمله. إذ يُمكنه أن يُتلف أنسجة العضلات، ويُرهق الكلى، ويُدخل الجسم في حالة صدمة.

ويقول المسؤولون وفقا لموقع "فايس" إن ازدياد نشاط النحل قد يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية، مما أدى إلى زيادة البحث عن الطعام وسلوك الدفاع. لذا يُنصح الخبراء بتجنب استخدام أي مُنتجات مُعطّرة وارتداء ملابس فاتحة اللون، في المناطق التي ينتشر فيها النحل، كما أنه من البديهي الابتعاد عن أي خلايا لها. وإذا حصل ذلك ينصح الخبراء بالهرب وحماية الوجه، والجري بأقصى سرعة مُمكنة.