أوروبا تخطط لإرسال روّاد فضاء إلى القمر

شاركت أوروبا بشكل كبير في مهمة استكشاف القمر الأخيرة «أرتميس 2»، كما تمتلك خططاً خاصة بها لاستكشاف القمر.

وخلال مهمة «أرتميس 2»، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، دار أربعة روّاد فضاء في مسار يشبه الرقم ثمانية حول القمر، قبل أن يعودوا إلى الأرض، أول من أمس.

وقال مدير الرحلات المأهولة والروبوتية في وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، دانيال نوينشفاندر، في إشارة إلى الرحلات المأهولة إلى القمر: «لقد عدنا إلى المنافسة».

وكانت آخر رحلة مأهولة للقمر في عام 1972.

وأضاف نوينشفاندر: «الرحلة الحالية إلى القمر لم تكن ممكنة على الإطلاق من دون نظام الدفع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية».

وقدّمت وكالة (إيسا) ما يُعرف باسم وحدة الخدمة الأوروبية لهذه المهمة، إذ زوّدت روّاد الفضاء بالأوكسجين والماء والكهرباء.

ومن المقرر أن يشارك روّاد فضاء أوروبيون قريباً في إحدى مهام «أرتميس».