ألمانيا: اللباقة في التعامل اليومي تتراجع

يرى الألمان أن أسلوب التعامل اليومي أصبح أكثر فظاظة مقارنة بالماضي، في حين أن قلة فقط تشكك في مدى لباقة سلوكها الشخصي.

وأظهر استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي «يوغوف»، بتكليف من منصة تعلم اللغات «بابيل»، أن 59% من المشاركين يرون أن أسلوب التعامل أصبح أكثر فظاظة مقارنة بما كان عليه قبل خمسة أعوام، بينما يعتبر في المقابل 85% من المشاركين أنفسهم أشخاصاً مهذبين.

وتبرز فروق ملحوظة بين الفئات العمرية، حيث يرى 65% من جيل «طفرة المواليد» أن أسلوب التعامل قد تدهور، بينما شارك هذا الرأي 39% فقط من الفئات الأصغر سناً.