الكل يزهو براية الإمارات الغالية

«فخورين بالإمارات» وبرايتها التي ستظل دوماً ترفرف في الأعالي، وتزهو بها ساريات الأعلام في جميع الميادين وفوق البيوت، وتتزيّن بها أيادي الكبير والصغير، من أجيال الأمس واليوم والمستقبل، وكأنها تعلن فخرها وعزها بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.. إمارات الخير التي علّمت من يعيشون في رحابها معاني الولاء والانتماء لكل حبة رمل فيها، ولكلمات النشيد الذي تردده القلوب قبل الألسنة من «عيشي بلادي» حتى «حصنتك باسم الله يا وطن».