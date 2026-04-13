آشا بوسلي.. الهند تُودّع صوتاً لامس القلوب

​توفيت المغنية الهندية ‌الشهيرة، آشا ​بوسلي، أمس، عن عمر يناهز 92 عاماً في مومباي.

واشتهرت بوسلي بتنوعها الغنائي وموسيقاها المفعمة بالحيوية في عدد لا يحصى من أفلام بوليوود.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في ‌رسالة على منصة «إكس»: «أثرت رحلتها الموسيقية الاستثنائية، التي ‌امتدت عقوداً، تراثنا الثقافي ولامست ‌قلوب عدد لا يحصى ‌من الناس ‌في أنحاء العالم».

وذكرت زاناي بوسلي، حفيدة ​المغنية الراحلة، ‌في ​وقت سابق، أن جدتها نُقلت إلى مستشفى خاص في مومباي، مساء أول من أمس، ​بسبب إصابتها بالتهاب في الصدر وبالإرهاق.

وبوسلي، التي امتدت مسيرتها نحو سبعة عقود، هي الأخت الصغرى لمغنية أيقونية أخرى هي لاتا مانغيشكار.

وترشحت بوسلي لجائزتَي «غرامي»، وحصلت ‌على جائزة داداساهيب فالكي، أرفع جائزة ​فنية في الهند، وأيضاً على ثاني أعلى وسام مدني في الهند.

ويُمثّل رحيل آشا ​بوسلي نهاية «العصر الذهبي» للموسيقى الهندية، فبعد غياب شقيقتها لاتا في 2022، كانت هي الركن الأخير من ذلك الزمن الجميل، كما رأى متابعون لمسيرتها الطويلة الحافلة، وقد صفها فنانون بأنها «المعلمة» التي لم ترفض يوماً تجربة لون غنائي جديد، من الكلاسيكيات إلى البوب.

