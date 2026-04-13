مؤسسة دبي للمرأة تطلق «الإرشاد المهني في القطاع المالي»

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية، وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير القيادات النسائية، انسجاماً مع توجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة بالمعرفة والمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل والإسهام المؤثرة في التنمية المستدامة.

وينفذ البرنامج على مدار ستة أشهر بالتعاون مع «جي بي مورغان»، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

ويوفر البرنامج بيئة تطويرية تفاعلية تربط المشاركات بنخبة من التنفيذيين في «جي بي مورغان»، من المنطقة والعالم الذين يقدمون التوجيه والإرشاد، من خلال جلسات إرشاد متخصصة ولقاءات تفاعلية مباشرة أو عبر الإنترنت، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتوفير التوجيه المهني الذي يدعم المسارات الوظيفية للمنتسبات.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري، إن «هذا البرنامج النوعي المتخصص يأتي ضمن جهود ومبادرات المؤسسة المستمرة لتأهيل المرأة الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن القطاع المالي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل.

وأكدت حرص المؤسسة على تصميم برامج نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها، لافتة إلى أن البرنامج يعد نموذجاً للشراكات المؤسسية الفاعلة التي تعزز نقل المعرفة، وتدعم جاهزية الكوادر الإماراتية في القطاعات المختلفة.

وأضافت منى المري أن هذه المبادرات تدعم توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، مشددة على أن تطوير القيادات النسائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، إن البرنامج يعكس التزام المؤسسة دعم المسيرة المهنية للمرأة وتمكينها في مختلف المستويات الوظيفية، من خلال توفير منصات تدريبية متقدمة، تركز على تطوير المهارات القيادية وتعزيز الابتكار.

وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها مع «جي بي مورغان»، ويهدف إلى تنمية مهارات المشاركات المهنية والقيادية، وتعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات والتكيف مع التحديات المهنية، بما يدعم نموهن المهني والشخصي.