«بطولة السلق» تجمع الأشقاء على حب التراث في دبي

بعد نهائيات اتسمت بالقوة والتقارب، أسدلت بطولة السلق، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس، الستار على منافسات نسختها الـ19، التي شهدت أشواطاً حافلة بالندية، أكدت المكانة المتقدمة التي تحتلها البطولة على مستوى المنطقة.

وجاءت المنافسات الختامية بمشاركة نخبة السلق في فئات المحترفين والمُلاك والهواة، إذ بدت الجاهزية واضحة من خلال الأداء المتقارب، بعد موسم طويل من الإعداد والتدريب، ما انعكس على طبيعة السباقات التي حُسمت بفوارق دقيقة، وسط حضور جماهيري كبير تابع تفاصيل الأشواط حتى لحظاتها الأخيرة.

وشكّلت مضامير المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن مسرحاً لواحدة من أقوى النهائيات، إذ تلاقت الخبرة مع الطموح، في سباقات لم تترك مجالاً للفوارق الواضحة، بل اعتمدت على دقة الانطلاق وحسن التوقيت في حسم النتائج.

وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق غريهاوند لمسافة 1000 متر، بوساطة «كوبي»، وفي شوط السلق الإناث غريهاوند لمسافة 1000 متر، بوساطة «كاندي»، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بوساطة «ياقوت»، أما شوط السلق إناث لمسافة 2000 متر فحصل عليه سيف حمد الشامسي بوساطة «زوبعة».

أما شوطا الهواة فشهدا تفوقاً قطرياً من خلال عبدالرحمن السليطي في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «لحظة»، وذهب المركز الثاني إلى حمد خلفان الشامسي بالسلق «بهرجة»، لتعود قطر وتحقق المركز الثالث من خلال حمد خليفة الكواري بالسلق «معركة».

وعاد السليطي ليحقق شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بوساطة «المنتحر»، وجاء ثانياً جمعة خاطر الجنيبي بالسلق «بريستيج»، وبالمركز الثالث عامر محمد المنصوري بالسلق «إس 2».

أما في أشواط المُلاك التي شهدت منافسة وندية كبيرة، فحقق سيف تاج البلوشي المركز الأول في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر، بالسلق «قمرة»، وذهب المركز الثاني إلى ماجد خالد المهيري بالسلق «ريماس»، وكان المركز الثالث من نصيب مطر راشد الحساني بالسلق «رموز».

وفي شوط المُلاك السلق ذكور لمسافة 2000 متر تمكن حمد سعود الكتبي من تحقيق المركز الأول بالسلق «38 آر»، وجاء جابر عبدالكريم البلوشي في المركز الثاني بالسلق «20 آر»، وذهب المركز الثالث لماجد خالد المهيري بالسلق «19 آر».

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، الذي توج الفائزين بالمراكز الأولى، أن النسخة الـ19 من بطولة السلق جاءت امتداداً لمسار تصاعدي على مستوى الأداء والتنظيم، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية التي ظهرت في الأشواط النهائية تعكس حجم العمل الذي يبذله المشاركون على مدار العام.

وأوضح أن تقارب النتائج في النهائيات يعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الإعداد، وارتفاع سقف المنافسة بين المشاركين، وهو ما يمنح البطولة قيمة فنية متقدمة، ويعزز من مكانتها كإحدى أبرز بطولات السلق في المنطقة.

وأضاف الخاصوني أن الحضور الجماهيري اللافت، إلى جانب المشاركة الخليجية النوعية، يؤكدان أن البطولة لم تعد مجرد منافسة، بل منصة تجمع ممارسي هذه الرياضة وعشاقها ضمن إطار يعكس عمق ارتباطها بالهوية الثقافية في دول الخليج.

من جانبه، أعرب المتسابق القطري، عبدالرحمن السليطي، عن سعادته بالمشاركة في نهائيات البطولة، مشيداً بالمستوى التنظيمي الذي ظهرت به المنافسات هذا العام. وأكد أن بطولة السلق أصبحت محطة سنوية ينتظرها عشاق هذه الرياضة التراثية، لما تتميز به من قوة في المنافسة وتقارب في المستويات، إلى جانب ما توفره من بيئة مثالية لتبادل الخبرات بين المشاركين، وأضاف أن البطولة تمثل أكثر من مجرد سباق، فهي لقاء يجمع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، في أجواء يسودها التنافس الشريف وروح المحبة، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم الحدث، ودورهم في تقديم بطولة تليق بمكانتها وتاريخها.

تطوير مستمر

قال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، إن الإدارة تحرص على تطوير بطولة السلق بشكل مستمر، من خلال الارتقاء بمعايير التنظيم، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تواكب تطلعات المشاركين، وتسهم في استدامة هذا الموروث الرياضي، وتعزيز حضوره بين الأجيال.

• المؤشرات الفنية التي ظهرت في الأشواط النهائية، تعكس حجم العمل الذي يبذله المشاركون على مدار العام.