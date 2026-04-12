هدم فندق من 23 طابقاً في ميامي بتفجير موجه خلال ثوان

قال مسؤولون إنه تم هدم فندق في أحد أكثر المواقع تميزا في ميامي، اليوم الأحد، لإفساح المجال أمام بناء فندق أكبر.

وأفاد المسؤولون بأن خبراء الهدم أنجزوا عملية التفجير الموجه للفندق السابق "ماندارين أورينتال" الواقع في جزيرة بريكيل كاي، وهي جزيرة اصطناعية عند مصب نهر ميامي قبالة وسط المدينة في ميامي، وأضافوا أن ذلك يُعد أكبر عملية تفجير هدم موجه تشهدها ميامي منذ أكثر من عقد.

وانهار المبنى المؤلف من 23 طابقا، الذي تم افتتاحه منذ 25 عاما، في أقل من 20 ثانية عقب انفجارات متتالية وقعت قرابة الساعة 830 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقا لشركة "سوير بروبرتيز"، فإن عملية الهدم ستفسح المجال لبدء أعمال مشروع "ماندارين أورينتال ريزيدنسز - ميامي"، وهو مشروع فندقي وسكني فائق الفخامة يتألف من برجين، ومن المقرر إنجازه في عام 2030.