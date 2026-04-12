ابنتها ومدير أعمالها ينفيان الشائعات: حياة الفهد على قيد الحياة

نفت مصادر مقربة من حياة الفهد الشائعات المتداولة حول وفاتها، مؤكدة أنها على قيد الحياة وتتلقى العلاج داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات الكويت، وسط متابعة طبية دقيقة واستقرار نسبي في حالتها الصحية. وأوضحت المصادر، نقلاً عن ابنتها سوزان ومدير أعمالها يوسف الغيث، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل غير صحيح، مشيرة إلى أن الفنانة عادت أخيراً من لندن وتخضع لرعاية صحية مكثفة.



وأكدت المصادر أن حياة الفهد تحظى بحضور دائم من أسرتها ومقربيها، في إطار دعمها خلال فترة العلاج، فيما شدد رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والممثل القانوني للفنانة حياة الفهد، خالد الراشد، على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، خصوصاً في القضايا الإنسانية والصحية.

كما لفت إلى أن الصور المتداولة المرتبطة بالخبر «مفبركة»، وتندرج ضمن محتوى مضلل ساهم في تضخيم الشائعة وانتشارها.



