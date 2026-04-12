الأمر مهم جداً لصحتك .. هل تبدأ صباحك بفنجان القهوة أولاً أم فرشاة الأسنان ؟

بالنسبة لملايين عشاق القهوة، يبقى طقس الصباح اليومي محل نقاش متكرر: هل الأفضل بدء اليوم بفنجان القهوة أولًا أم بتنظيف الأسنان بالفرشاة؟

من جانبه قدم طبيب الأسنان الأمريكي مارك بورين، توضيحًا حول هذه العادة، مشيرًا إلى أن معظم الناس يتبعون الترتيب الخاطئ إذا كانوا يرغبون في تجنب تصبغ الأسنان.

وأوضح بورين عبر منشور على "إنستغرام" أن السبب لا يرتبط بالقهوة وحدها، بل بما يحدث داخل الفم أثناء الليل، حيث تتكون طبقة رقيقة من البكتيريا والبروتينات على الأسنان تُعرف بالغشاء الحيوي، ما يجعل سطحها أكثر قابلية لالتقاط الألوان.

وبحسب الطبيب، فإن هذه الطبقة تعمل كـ"مغناطيس" للصبغات الموجودة في القهوة، خصوصًا تلك التي تحتوي على الحليب، مثل اللاتيه والكابتشينو، ما يؤدي إلى ظهور تصبغات بنية تدريجية على الأسنان مع مرور الوقت.

وأشار إلى أنه يلاحظ بشكل متكرر هذا النوع من التصبغات لدى مراجعيه من محبي القهوة، مؤكدًا أنها قابلة للإزالة أثناء التنظيف، لكن يمكن الحد منها بشكل كبير عبر تعديل بسيط في الروتين الصباحي.

وينصح بورين بتنظيف الأسنان قبل شرب القهوة بدلًا من بعدها، موضحًا أن ذلك يزيل طبقة البلاك التي تلتصق بها البقع، ويجعل الأسنان أقل عرضة للتصبغ خلال اليوم.

كما حذر خبراء صحة الفم من تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول القهوة، نظرًا لكونها مشروبًا حمضيًا قد يضعف طبقة مينا الأسنان مؤقتًا، ما يجعل تفريشها فورًا عاملًا قد يزيد تآكل السطح بدلًا من حمايته.

وبحسب المختصين، فإن تنظيف الأسنان قبل القهوة يمنح أيضًا طبقة واقية من الفلورايد تساعد على حماية المينا، ما يجعل هذه الخطوة البسيطة أكثر فاعلية لصحة الفم على المدى الطويل.