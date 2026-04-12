غرامة تعادل ثمن 20 كعكة .. مخالفة سيدة عادت مسرعة كي لا تحترق الكعكة في الفرن

غرمت الشرطة الرومانية سائقة بسبب قيادتها بسرعة مفرطة، بعدما بررت ذلك بأنها كانت مضطرة للإسراع حتى لا تحترق الكعكة التي وضعتها في الفرن.

وقالت المرأة في رومانيا إنها تركت الكعكة في الفرن، عشية عيد الفصح الأرثوذكسي.

وأوضحت الشرطة أنها كانت تقود بسرعة 176 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة عالية جداً على طريق ريفي ضيق في جنوب شرق البلاد.

وذكرت مديرية شرطة مقاطعة كونستانتا، في منشور على فيسبوك، أن السائقة حاولت تبرير السرعة الزائدة بـ "دراما طهوية".

ويحتفل غالبية المسيحيين الأرثوذكس في رومانيا بعيد الفصح هذا الأسبوع، بعد أسبوع من احتفال الكاثوليك والبروتستانت.

وفرضت الشرطة على السائقة غرامة تزيد على 1800 ليو (حوالي 410 دولارات)، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يكفي لشراء "20 كعكة كوزوناك جاهزة عالية الجودة".

كما تم سحب رخصة قيادتها لمدة أربعة أشهر، بحيث أصبح لديها الآن "متسع من الوقت، وهي تسير على قدميها، لتعلّم جميع أسرار الخَبز"، وفقاً لتعبير رجال الشرطة.