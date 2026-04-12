القبض على أب فرنسي سجن طفله عارياً في صندوق سيارته لمدة عامين

كشف مسؤولون فرنسيون، امس السبت، إن السلطات أنقذت الأسبوع الجاري، طفلاً يبلغ من العمر 9 أعوام، بعدما عاش حبيساً في صندوق شاحنة لنقل البضائع يمتلكها والده في شرق البلاد منذ 2024.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى واحتُجز والده.

وأبلغ أحد الجيران الشرطة عن "صوت طفل قادم من سيارة فان، يوم الاثنين، في قرية هاجنباخ القريبة من الحدود السويسرية والألمانية"، بحسب بيان من المدعي العام المحلي نيكولا هايتس.

وبعدما فتحت الشرطة السيارة بالقوة، وجدوا طفلاً "في وضعية الجنين عارياً ومغطى ببطانية فوق كومة قمامة وبالقرب من براز".

وأضافت الشرطة أنه من الواضح أن الطفل كان يعاني من سوء تغذية ولم يعد بإمكانه السير بسبب الوضعية التي مكث فيها لفترة طويلة.

وقال المدعي نقلاً عن والد الطفل للمحققين إنه وضعه في الشاحنة في نوفمبر 2024 "لحمايته" لأن شريكته أرادت إرسال الطفل لمستشفى نفسي. وكان الطفل حينها في السابعة من العمر.

وقال المدعي إنه لا يوجد أي سجل طبي أن الفتى لديه أي مشكلة نفسية قبل اختفائه، وأنه كان يحصل على درجات جيدة في المدرسة.

وقال الطفل للمحققين إنه كان لديه "صعوبات كبيرة" مع شريكة والده وأنه أعتقد أن والده "لم يكن لديه خيار" سوى وضعه في السيارة، بحسب المدعي. وقال إنه لم يستحم منذ 2024.

ولم تعلن السلطات عن اسم الضحية أو اسماء أفراد الأسرة.