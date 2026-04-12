محمد منير عاد سالماً .. ويستعد لطرح ألبومه الجديد

تخطى الفنان الكبير محمد منير الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً، وعاد من رحلته العلاجية، ليدخل في سباق مع الزمن لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة، حيث يواصل وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الغنائي الجديد، إذ لم يتبق سوى ثلاث أغنيات من ألبومه المقرر أن يطرحه خلال أسبوع وربما أقل، وذلك بعد أن تصدرت أغانيه السابقة تريند منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وكان محمد منير قد اعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركته مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل في رمضان الماضي بإعلان لإحدى شركات الاتصالات، مؤكدًا أن العمل معها شرف كبير بالنسبة له وقال محمد منير: "فرحان جدًا بعودة النجمة عبلة كامل، فنانة كبيرة ودؤوبة، بتحب شغلها وتهتم بيه"، مشيرًا الى أنه رغم عدم لقائه بها في كواليس الإعلان، إلا أن التعاون معها يظل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

وكانت "مجموعة روتانا للموسيقى" قد كشفت عن مفاجأة في تتر مسلسل "حد أقصى" الذي شاركت به الفنانة روجينا في السباق الرمضاني الماضي، حيث أعلنت عن تقديم محمد منير، أغنية "تعب" والتي يعود بها "الكينغ" لغناء تتر المسلسلات حيث وقع الاختيار عليها لتكون تتر مسلسل "حد أقصى".