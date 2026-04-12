تايلور سويفت تختار عيد استقلال أميركا موعداً لزفافها

أطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب فريق كنساس سيتي تشيفس ترافيس كيلسي صافرة البداية لأكثر حفلات الزفاف انتظاراً، حيث بدأت بطاقات "حفظ التاريخ" (save-the-dates) بالوصول إلى قائمة الضيوف المختارة.

واختار الثنائي يوم 3 يوليو (تموز) موعداً للمراسم التي ستستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية، في خطوة فاجأت المتابعين الذين توقعوا إقامة الحفل في ولاية رود آيلاند، حيث تمتلك سويفت عقاراً ضخماً بجوار أحد الفنادق الشهيرة.

تؤكد التقارير أن الرغبة في التوسع وتجاوز حدود المكان السابق دفعت العروسين إلى البحث عن وجهة استيعابية أكبر تليق بحجم الحدث، بحسب "pagesix".

وبذلك، تنضم سويفت وكيلسي إلى قائمة طويلة من المشاهير الذين عقدوا قرانهم في "التفاحة الكبيرة"، مثل بيونسيه وجاي زي، وجاستن وبيبر وهايلي.

ويرتبط الموعد المختار برمزية وطنية، إذ يسبق احتفالات عيد الاستقلال، الذي يمثل المناسبة المفضلة لسويفت، ويتزامن هذا العام مع الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، مما يضفي طابعاً تاريخياً استثنائياً على الحدث.

يذكر أن تايلور سويفت وترافيس كيلسي كانا قد أعلنا رسمياً عن ارتباطهما العاطفي عقب سلسلة من الظهور العلني المتكرر في الملاعب والمسارح الدولية، ثم تلا ذلك إعلان الخطوبة في أغسطس (آب) 2025، ليتوجا بذلك قصة حب شغلت الأوساط الإعلامية طوال عام ونصف تقريباً.