امرأة صينية تشبثت بمؤخرة شاحنة زوجها لتعرف أين يذهب

تلقت شرطة المرور في مقاطعة مارالبكسي بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال الصين بلاغات من سائقي السيارات تفيد بوجود امرأة متدلية من مؤخرة شاحنة متحركة. وعلى الفور تم إرسال فريق إلى الموقع، حيث تأكدت صحة البلاغ.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو التقطها سائقون مصدومون المرأة وهي تتشبث بقضبان معدنية في مؤخرة شاحنة صغيرة متحركة، لكن دوافعها ظلت مجهولة حتى أصدرت الشرطة المحلية بيانًا. واتضح أن الدافع وراء هذا التصرف الغريب هو الغيرة، وفقا لما ينقله موقع "أوديتي".

فعند إيقاف الشاحنة، علمت الشرطة أن المرأة المتشبثة بها هي زوجة السائق، التي على ما يبدو كانت مقتنعة بخيانته الزوجية، فقررت تتبعه عند خروجه من المنزل لتضبطه متلبسًا.

وبينما كان الرجل يستقل شاحنته، تسللت المرأة من المنزل وتشبثت بمؤخرة الشاحنة. وتقول الشرطة إنها كانت محظوظة للغاية لنجاتها، فلو كان زوجها قد قاد بسرعة أكبر، أو لو كان الطريق وعراً، لكانت سقطت وماتت.

أما المرأة، التي عرّفتها وسائل الإعلام الصينية باسم السيدة يو فقط، فقد كلّفت زوجها غرامة بسيطة قدرها 200 يوان (29 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من سجله المروري السنوي البالغ 12 نقطة، لعدم فحصه شاحنته جيدًا قبل مغادرة المنزل.