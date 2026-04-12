عهد وفاء وعمل وإخلاص

أن نرفع علم الإمارات فوق منازلنا ومؤسساتنا، يعني أن نعلن بصوتٍ واحد أن هذا الوطن يسكننا كما نسكنه، وأن الانتماء ليس مجرد شعور عابر، بل عهد متجدد نكتبه كل يوم بالوفاء والعمل والإخلاص.

هي لحظة تتوحد فيها القلوب قبل الأعلام، ويجتمع فيها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة تحت راية واحدة، تُجسد مسيرة وطن بُني على الوحدة، وترسخ قيم التلاحم والتكاتف التي صنعت قصة نجاحه.

في ارتفاع العلَم، يرتفع معنا الفخر، وتكبر فينا الحكاية... حكاية وطن لا نكتفي بحبه، بل نعيشه في كل تفصيلة، ونحمله في أرواحنا.