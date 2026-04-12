تغيّر المناخ يجعل الصيف يأتي مبكراً

أظهرت دراسة علمية، أجراها فريق من جامعة كولومبيا البريطانية، أن فصل الصيف أصبح أطول وأكثر حرارة بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات السابقة، إذ يبدأ في وقت مبكر، ويستمر فترات أطول مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح فريق البحث أن متوسط مدة فصل الصيف في المناطق الواقعة بين المدارين والدوائر القطبية زاد بنحو ستة أيام لكل عقد خلال الفترة من عام 1990 حتى 2023.

وأظهرت النتائج تبايناً لافتاً بين المدن، إذ ارتفعت أيام الصيف في مدينة سيدني الأسترالية من نحو 80 يوماً عام 1990 إلى نحو 130 يوماً حالياً، فيما تسجل تورونتو الكندية زيادة تُقدّر بثمانية أيام إضافية لكل عقد.