«مايكل».. أول فيلم عن حياة «ملك البوب»

تجمع آلاف ​من معجبي مايكل جاكسون في برلين، ‌مساء أول من ​أمس، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم السيرة الذاتية «مايكل» الذي يقوم ببطولته ابن شقيق أيقونة موسيقى البوب، وكان الكثير منهم يرتدون ملابس ونظارات مستوحاة من أشهر إطلالاته.

وقال جعفر جاكسون الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً عندما توفي عمه في 2009 ‌إنه انغمس في اللقطات الأرشيفية للتحضير للدور، مع الاعتماد أيضاً على ذكرياته ‌الخاصة، مضيفاً لـ«رويترز» على السجادة الحمراء: «من ‌الذكريات المفضلة لدي هي أول مرة ‌رأيته فيها على ‌خشبة المسرح وهو يؤدي في نيويورك، وكانت تلك أفضل ​تجربة بالنسبة ‌لي».

فيما قال ​جاكي جاكسون، الذي غنى مع مايكل عندما كان صغيراً في فرقة «جاكسون 5»، وكانت له مسيرته ​الموسيقية الخاصة، إن تصوير شخصية شقيقه مقنع للغاية، لدرجة أنه كان ينسى أحياناً خلال الفيلم أنه في واقع الأمر يشاهد جعفر. وأضاف: «صار مايكل داخل الفيلم».

ويتتبع الفيلم الذي أخرجه أنطوان فوكوا صعود «ملك البوب» من مغن رئيس في الفرقة التي كانت ‌تتألف منه هو وإخوته إلى انطلاق مايكل في مسيرة ​فردية بأغانٍ ذائعة الصيت، مثل «ثريلر» و«بيت إت». ويسلط الفيلم الضوء على الإطلالات الأيقونية التي رافقت هذه الأغاني. ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد في دور السينما 22 الجاري.

