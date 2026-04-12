حمم بركان بيتون دي لا فورنيز تتدفق نحو المحيط

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحمم المتوهجة من بركان يثور منذ فبراير الماضي في جزيرة ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي، تتحرك باتجاه مياه المحيط.

وأظهرت الصور المعدلة التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية، أول من أمس، الدخان يتصاعد من بركان بيتون دي لا فورنيز وكذلك آثار ثورانات بركانية سابقة، وكذلك مواقع بنية داكنة بالقرب من الفوهة.

وتم التقاط الصور في منتصف مارس الماضي بواسطة القمر الاصطناعي «سينتينل-2» التابع لبرنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس.

ويعد بيتون دي لا فورنيز أحد أكثر الجبال البركانية نشاطاً في العالم والبركان النشط الوحيد في لا ريونيون.

وتقع لا ريونيون في المحيط الهادئ شرق مدغشقر ويقطنها نحو 870 ألف شخص.

وبدأ البركان ثورانه في 13 فبراير الماضي للمرة الثانية هذا العام. وتسبب تدفقان للحمم البركانية منذ ذلك الحين في تعطيل حركة المرور بعد قطع الطريق السريع الوطني الذي يربط جنوب الجزيرة بشرقها.