بعد رحلة تاريخية حول القمر.. رواد «أرتميس 2» يهبطون بسلام

انطلقت كبسولة «أرتميس 2» وطاقمها المكون من أربعة أفراد عبر الغلاف الجوي ​للأرض، وهبطت بسلام في المحيط الهادئ، بعد مهمة استمرت نحو 10 أيام في الفضاء، لتُختتم بذلك أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من 50 عاماً.

وهبطت كبسولة طاقم أوريون التابعة ⁠لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بسلام في المياه قبالة ساحل جنوب ولاية كاليفورنيا، لتختتم بذلك مهمة استغرقت أربعة أيام سافر خلالها رواد الفضاء إلى مسافة تبعد 252 ألفاً و765 ميلاً عن الأرض، وهي أعمق نقطة في الفضاء يصل إليها البشر على الإطلاق.

وقطعت رحلة «أرتميس 2» مسافة إجمالية مليون و117 ألفاً و515 كيلومتراً عبر دورتين حول الأرض، فضلاً عن تحليقها بالقرب من القمر على ​بُعد نحو 4000 ‌ميل من ​سطحه، وهي أول رحلة ⁠تجريبية مأهولة ضمن سلسلة من مهمات أرتميس التي تهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر ​بدءاً من ⁠2028.

وبُثت عملية ⁠الهبوط، التي جرت تحت سماء ملبدة جزئياً بالغيوم، مباشرة عبر موقع «ناسا» الإلكتروني. وقال روب نافياس ⁠مذيع وكالة «ناسا» بعد لحظات من الهبوط: «هبوط مثالي للمركبة وروادها الأربعة»، وهم الأميركيون كريستينا كوخ وفيكتور غلوفر وريد وايزمان، والكندي جيريمي هانسن.

وقال وايزمان قائد المهمة عبر اللاسلكي بعد الهبوط مباشرة «الوضع مستقر».