محكومة بـ 112 سنة سجن.. مصر تعلن القبض على "سيدة الأحكام"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، أن الأجهزة الأمنية نجحت بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا في إلقاء القبض على سيدة عليها أحكام في 51 قضية متنوعة، وبلغ إجمالي مدد الحبس واجبة التنفيذ عليها أكثر من 112 سنة.

ولقبت وسائل إعلام المصرية المقبوض عليها بـ "سيدة الأحكام".

وقالت الوزارة إنه تم رصد مكان اختباء المتهمة وإعداد كمين محكم أسفر عن ضبطها، وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بصحتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام.