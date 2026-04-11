بعد سرقتهم 12 طناً من شوكولاتة "كت كات" .. الشركة: نُقّدر ذوق اللصوص الرفيع

يبدو أن شعار "خد لك بريك" قد تم فهمه بشكل خاطئ، حينما أقدم مجموعة من اللصوص على سرقة ما يقرب من نصف مليون قطعة شوكولاتة من ماركة كت كات، في واقعة تستحق لقب "سرقة القرن اللذيذة".

فبينما كان العالم مشغولًا بصراعات السياسة والحروب والأزمات الاقتصادية، كانت هناك شاحنة عملاقة في طريقها من إيطاليا إلى بولندا، لكنها اختفت في ظروف غامضة، وتبخرت نصف مليون قطعة شوكولاتة من كت كات في الهواء.

في هذه الحكاية، نحن لسنا أمام مجرمين بالمعنى التقليدي، بل أمام "لصوص لكن ظرفاء"، قرروا ارتكاب أغرب واقعة سرقة، تاركين الشركة العملاقة وجمهورها في حالة ذهول.

ونشر موقع نيويورك تايمز تصريحات الشركة التي أعلنت أن ما يقرب من 12 طنًا من ألواح شوكولاتة كت كات الخاصة بسباقات الفورمولا 1 قد سُرقت أثناء مرورها عبر أوروبا.

وكانت الشاحنة، التي لا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن، تحمل 413,793 وحدة من "مجموعة الشوكولاتة الجديدة" من كت كات، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

بدأت الرحلة من وسط إيطاليا وكان من المفترض أن تنتهي في بولندا، وكان من المتوقع أن يمتد مسارها لمسافة تتراوح بين 776 و838 ميلًا.

وأكدت الشركة أنه لم يُصب أحد بأذى في عملية سرقة الشوكولاتة من كت كات، التي وقعت في مكان ما بين موقع الإنتاج ومواقع التوزيع، واقتصرت العملية على شحنة واحدة من نوع واحد.

"لطالما شجعنا الناس على أخذ استراحة من كيت كات، ولكن يبدو أن اللصوص أخذوا الرسالة حرفيًا وسرقوا أكثر من 12 طنًا من شوكولاتتنا"، هكذا عبّرت الشركة عن استيائها من الحادث، وأضافت: "بينما نُقدّر ذوق المجرمين الرفيع، تبقى حقيقة أن سرقة الشحنات مشكلة متفاقمة تواجه الشركات من جميع الأحجام".

ويواجه اللصوص مشكلة "كود التشغيلة"، الذي يهددهم بالكشف عن هويتهم إذا حاول أي شخص مسح الكود، بعدما قاموا بأغرب سرقة قبل موسم سعادة القارة المرتبط بعيد القيامة.

ويبدو أن لصوص أوروبا يضعفون أمام الشوكولاتة، فقبل هذا الحادث، اهتزت بريطانيا عام 2023 لواقعة "أرنب عيد الفصح المجرم" الذي سرق 200 ألف بيضة شوكولاتة، وانتهى به المطاف في السجن قبل أن يتذوق بيضة واحدة، بينما لصوص الـ 12 طن من كت كات لا يزالون يستمتعون بأطول "بريك" في التاريخ.