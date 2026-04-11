أسرة سائق «المظلات» في مصر تناشد الجمهور: احذفوا الصور حفاظاً على مشاعرنا

قال فادي صفوت، شقيق عادل صفوت المعروف إعلاميًا بـ"سائق المظلات"، الذي أنهى حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر، إن الأسرة انتهت من إجراءات دفنه عقب صدور قرار بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وأوضح شقيق المتوفى، في تصريحات لمصادر إعلام محلية أن الأسرة أتمّت مراسم الدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، مؤكدًا أن قرار التشريح جاء لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأضاف أنه يناشد الجميع إغلاق ملف الواقعة وعدم تداولها مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مراعاةً لمشاعر أسرته، مطالبًا بحذف الصور المتداولة لشقيقه على منصات التواصل.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل، يظهر جثمان أحد الأشخاص معلقًا بأحد الكباري في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 أبريل الجاري، أقدم سائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي، ويستخدم سيارة مملوكة لشقيقه، على إنهاء حياته من أعلى كوبري بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبسؤال شقيقه، أفاد بأن المتوفى كان يقيم بمفرده، ويعاني من اضطرابات نفسية منذ عام 2010، عقب وفاة والديهما، وكان يتردد بشكل دوري على أحد مستشفيات الأمراض النفسية لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن تدهور حالته النفسية كان السبب في إقدامه على الانتحار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.