"آبل" تصدر تحديث نظام macOS 26.4.1.. فما الجديد فيه ؟

أصدرت شركة "آبل" تحديثاً جديداً لبرامج ماك macOS 26.4.1، بعد يوم واحد من تحديثات iOS و iPadOS.

ويوفر هذا التحديث إصلاحات للأخطاء في جهاز ماك الخاص بالمستخدمين، ومن المحتمل أن يتضمن نظام macOS 26.4.1 تغييراً واحداً على الأقل من التغييرات التي تم اكتشافها في نظام iOS 26.4.1.

وكان تحديث آيفون الذي صدر مؤخراً قد عالج خللاً في iCloud كان من الممكن أن يمنع مزامنة البيانات، بما في ذلك في تطبيقات الطرف الأول وتطبيقات الطرف الثالث.

ومن المتوقع أن يتضمن إصدار macOS نفس الإصلاح، غير أن التغيير الوحيد الآخر المعروف في نظام iOS 26.4.1 هو تفعيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة على أجهزة آيفون الخاصة بالشركات، وهي ميزة خاصة بأجهزة آيفون؛ لذا لن تتأثر أجهزة ماك.

ورغم أن ملاحظات إصدار "آبل" تشير إلى محتوى أمني، إلا أنه لم تكن هناك أي تحديثات أمنية جديدة في نظامي iOS و iPadOS 26.4.1، على الرغم من احتواء تلك الملاحظات على نفس العبارة؛ لذا فمن غير المرجح أن يكون قد تم إجراء أي تغييرات أمنية في تحديث ماك الجديد أيضاً.

كما قامت الشركة بتحديث صفحة الويب الخاصة بها والتي تسرد التغييرات المتعلقة بالمؤسسات في نظام macOS، وتفصّل الملاحظات إصلاحاً إضافياً متوفراً الآن في macOS 26.4.1.

كما تم حل مشكلة فشل أجهزة MacBook Air المزودة بمعالج M5 و MacBook Pro المزودة بمعالج M5 Pro أو M5 Max في الانضمام إلى شبكات Wi-Fi 802.1X أثناء استخدام ملحقات تصفية المحتوى.

وبذلك، يبدو أن كُلاً من macOS 26.4.1 و iOS 26.4.1 يتضمنان إصلاحات موجهة لمستخدمي المؤسسات - وإن كانت مختلفة.