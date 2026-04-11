مراهقة من جنوب إفريقيا تبتكر قرطاً ذكياً ينقذ الفتيات في المواقف الخطيرة

في مواجهة ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في جنوب أفريقيا، ابتكرت بوهلالي مفاهلي، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً من مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا، جهازاً مبتكراً يُوضع على الأذن على شكل قرط، يحمل تقنيات متطورة لحماية النساء والفتيات.

ويحمل الجهاز اسم "سماعة التنبيه"، ويتميز بتصميمه الصغير وغير الملحوظ، حيث يمكن ارتداؤه كقرط عادي، ما يسهل استخدامه في أي موقف طارئ.

كما يمتلك القدرة على التقاط صور للمعتدي بصمت عبر كاميرا أمامية صغيرة، لتوفير أدلة مهمة، وتنبيه فوري للشرطة والأشخاص الموثوق بهم عند الضغط على زر الطوارئ، مع إمكانية تفعيل الإنذار بشكل خفي دون إثارة الشكوك.

ويتميز الجهاز أيضاً باحتوائه على نظام تحديد الموقع "GPS" لإرسال موقع المستخدم في الوقت الفعلي، مما يتيح استجابة سريعة من الجهات المختصة.

يتزامن هذا الاختراع مع ارتفاع أعداد النساء ضحايا العنف الجسدي، حيث تشير دراسة أجراها مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب إفريقيا لعام 2024، إلى أن أكثر من ثلث النساء المشاركات في الدراسة، وعددهن 5603 امرأة، تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي خلال حياتهن.

ونال الاختراع إشادة واسعة، حيث منحت مفاهلي الميدالية البرونزية في معرض إيسكوم للعلماء الشباب، كما حظي نموذجها بدعم وزارة التعليم في مقاطعة ليمبوبو، فيما تسعى الفتاة إلى جذب المستثمرين والشراكات التقنية لتطوير الجهاز وطرحه على نطاق واسع، وفق موقع "iOL".

من جانبها، تقول مفاهلي، إن دافعها لابتكار الجهاز نابع من الارتفاع المقلق في حالات العنف، لا سيما ضد النساء والأطفال، مُضيفةً: "لا ينبغي للتكنولوجيا أن تجعل الحياة مريحة فحسب، بل يجب أن تحمي الفئات الضعيفة أيضاً".