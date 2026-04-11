امرأة يونانية تصاب بمرض غريب: تعطس فتخرج الحشرات من أنفها

فوجئت امرأة يونانية بخروج حشرات من أنفها عند العطس والسعال الأمر الذي أثار ذعرها لتتوجه إلى أقرب مركز طبي.

ونقلت صحيفة "مترو" عن الدكتور إلياس كيولوس، عالم الحشرات الطبية في مختبر علوم المبيدات بجامعة أثينا الزراعية: "كانت المريضة امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا في اليونان، تعمل في الهواء الطلق في جزيرة يونانية، بجوار حقل ترعى فيه الأغنام. وفي شهر سبتمبر، خلال طقس حار وجاف، لاحظت أسرابًا من الذباب تحوم حول وجهها. وبعد حوالي أسبوع، بدأت تعاني من ألم متزايد في الفك العلوي، تلاه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع التالية سعال حاد. ولم تذكر أي أعراض أخرى."

وفي الخامس عشر من أكتوبر، طلبت المريضة الرعاية الطبية بعد أن عطست ولاحظت خروج ما يشبه الديدان من أنفها. وكان غلاف الشرنقة الممزق أسود اللون ومتجعدًا، ويحتوي على بقايا الشرنقة. وأكد كيولوس وفريقه إنه باستثناء خروج الحشرات من الأنف، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن الآثار طويلة المدى للعدوى الطفيلية.

وكان هذا المرض الغريب، الذي أثار رعب من شاهدوه، ناجماً عن يرقات ذبابة طفيلية .أزال الأطباء مستعمرة كاملة من اليرقات من أنفها، وقد تعافت منذ ذلك الحين.

ويعتقد الأطباء أنها أصيبت بالعدوى من هذه الحشرة - ذبابة الأغنام بسبب قربها من الأغنام.

والذبابة طفيلية عالمية الانتشار في المناطق الحارة والجافة، بما في ذلك الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ونادراً ما تحدث إصابات عرضية بها لدى البشر، ولكنها ليست مستحيلة. وأضاف الطبيب : "أجرى طبيب أنف وأذن وحنجرة عملية جراحية لإزالة عشر يرقات في مراحل نمو مختلفة وشرنقة واحدة من الجيب الفكي العلوي للمريضة".

وتلقّت المريضة العلاج بمزيلات احتقان الأنف، وتعافت تمامًا. ولم يُبلغ أي من زملائها عن أعراض مماثلة .