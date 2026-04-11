ترامب: فخور بطاقم "أرتيميس 2" والمريخ الخطوة المقبلة

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فخره بطاقم مهمة "أرتيميس 2" الذي عاد إلى الأرض بعد رحلة استمرت 10 أيام حول القمر، معرباً عن تطلعه لمقابلتهم في البيت الأبيض قريباً.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "أهنئ طاقم أرتيميس 2 الرائع والموهوب، كان الرحلة مذهلة والهبوط مثالي، وبصفتي رئيس الولايات المتحدة لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر".

وأضاف: "سوف نكرر التجربة مرة أخرى، ثم إلى المريخ في خطوتنا المقبلة".