عاطف أسلم ضيف «الاتحاد أرينا» خلال موسم الصيف

تستضيف الاتحاد أرينا حفلاً غنائياً للفنان العالمي عاطف أسلم، يوم 18 يوليو المقبل على جزيرة ياس، في أمسية صيفية يقدّم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي حصدت إعجاباً واسعاً من جمهوره. ويأتي الحدث ضمن برنامج متكامل من الفعاليات الحية التي تحتضنها الوجهة.

قدّم عاطف أسلم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأغاني التي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور، وارتبطت أعماله بمحطات مختلفة في حياة جمهوره حول العالم.

تحمل الأمسية طابعاً عاطفياً يستحضر الذكريات ويترك أثراً لا يُنسى لدى الجمهور من المقيمين والزوار. ويُعد عاطف أسلم أحد أبرز نجوم الغناء الذين رسّخوا حضورهم العالمي من خلال أعمال حققت انتشاراً واسعاً وارتبطت بقوة في ذاكرة جمهوره.

وقال المدير العام للاتحاد أرينا، ماركوس أوزبورن: «يسرنا استقبال عاطف أسلم في الاتحاد أرينا في مرحلة تشهد نمواً متواصلاً في قطاع الفعاليات الحية في أبوظبي. ويعكس هذا الحدث قوة البرنامج الذي نقدمه، مع سلسلة من الفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، ونتطلع إلى مواصلة تقديم تجارب عالمية المستوى تعزز مكانة الاتحاد أرينا وجهة رئيسة للترفيه في المنطقة».

