«محمد بن راشد للغة العربية» تثري المحتوى الموجّه للأطفال

لا تبدأ علاقة الإنسان بلغته من القواعد، بل من الحكاية.. من كلمة يسمعها الطفل أول مرة، ومن قصة تُروى له قبل النوم، ومن صورة ترتبط في ذهنه بصوت عربي واضح ومألوف. في تلك اللحظات المبكرة تتشكّل ملامح العلاقة مع اللغة، لا بوصفها أداة تعلّم فحسب، بل بوصفها مساحة للخيال والانتماء والفهم.

وهنا يبرز دور جائزة محمد بن راشد للغة العربية في تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير هذا المحتوى، وتعزيز حضوره وجودته، بما يدعم مسارات التعلم المبكر باللغة العربية وفيما يلي بعض هذه المسارات:

المحتوى قبل المنهج

احتفت جائزة محمد بن راشد للغة العربية عبر فئاتها المختلفة، بمشروعات ركّزت على إنتاج محتوى عربي للأطفال يجمع بين البساطة والعمق، ويقدّم اللغة في سياق ممتع وتفاعلي، هذا النوع من المحتوى لا يعلّم الطفل الكلمات فقط، بل يربطها بالمواقف، ويمنحها معنى، ويجعلها جزءاً من تجربته اليومية.

قصص تُبنى بها اللغة

أسهمت المبادرات التي احتفت بها جائزة محمد بن راشد للغة العربية في تطوير هذا النوع من المحتوى، سواء عبر كتب موجهة للأطفال، أو منصات رقمية تقدم قصصاً تفاعلية، أو برامج تعليمية تعتمد السرد وسيلة للتعلم. وفي كل هذه النماذج، تصبح القصة أداة لبناء اللغة، وجسراً بين الخيال والمعرفة.

برامجُ تعليمية تُراعي الطفل

لا يمكن الحديث عن البرامج التعليمية الموجهة للأطفال من دون مراعاة خصوصية هذه المرحلة العمرية. ومن خلال تكريم المبادرات التي طوّرت برامج تعليمية مبتكرة، تسهم الجائزة في توجيه الجهود نحو بناء تجارب تعليمية متكاملة، تستخدم التفاعل، واللعب، والوسائط الحديثة، لتقديم العربية بطريقة جذابة وفعّالة.

مِن اللغة إلى الانتماء

تؤمن منهجية الجائزة بأنه حين يتعرّف الطفل إلى اللغة العربية من خلال محتوى غني ومناسب، فإنه يبني علاقة وجدانية مع اللغة. ومن هنا، فإن الاستثمار في تعليم العربية للأطفال لا يرتبط بالتعليم فقط، بل بتشكيل الهوية الثقافية، وبناء جيل يرى في اللغة العربية مساحةً طبيعية للتفكير والتعبير والإبداع.

محتوى عربي يليق بالطفل

الدور الذي تؤديه جائزة محمد بن راشد للغة العربية في هذا المجال يتجاوز الاحتفاء بالمبادرات، ليصبح دعوة مستمرة إلى تطوير المحتوى العربي للأطفال من حيث الجودة والتنوع والابتكار. فكل مبادرة مكرَّمة تمثّل نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه هذا المحتوى حين يُصمَّم بعناية، ويُبنى على فهم حقيقي لاحتياجات الطفل.