«صورة عائلية» ترصد دور الأسرة في مستقبل «الإعلام الإبداعي»

أطلقت هيئة الإعلام الإبداعي الحلقة الثانية من سلسلة فيديوهات مبادرة «صورة عائلية»، التي تسلّط الضوء على الدور المحوري للأسرة في تشكيل المسارات الإبداعية، بما يسهم في استدامة الإبداع عبر الأجيال.

وتستعرض الحلقة الجديدة قصة عائلة يوسف، المشهور باسم «سبيك»، مقدّمةً رؤية إنسانية تعكس كيف يتشكّل الإبداع، ليس فقط من خلال المسار المهني، بل أيضاً عبر التجارب المشتركة داخل البيئة الأسرية. وتمتد القصة من محطات مبكرة عبر مدن عالمية، وصولاً إلى تأسيس مشروع موسيقي في أبوظبي، في رحلة تُبرز الترابط الوثيق بين الأسرة والثقافة والإبداع.

ويقود هذه الرحلة رائد الأعمال «سبيك»، مؤسس ورئيس شركتي «بوب أرابيا» و«اسمع»، وهما من أبرز الشركات في قطاع الموسيقى بالمنطقة. وتتجاوز القصة مفهوم النجاح التجاري، لتُظهر كيف ينمو الإبداع داخل الأسرة الواحدة، كجهد جماعي يشارك فيه كل فرد بأسلوبه الخاص. كما ترصد الحلقة تفاعل الجيل الجديد مع الإبداع من خلال التجربة والممارسة المباشرة، إذ يشارك أبناء «سبيك» وزوجته مونيكا في مختلف مراحل العمل الإبداعي، من التدريب إلى إنتاج الموسيقى، إلى جانب استكشاف اهتماماتهم الفردية، في نموذج يعكس بيئة عائلية تُنمّي الفضول، وتدعم التعلم المشترك، وتعزز استمرارية الإبداع. وتسلّط سلسلة فيديوهات «صورة عائلية» الضوء على نماذج ملهمة من مختلف مجالات قطاع الإعلام الإبداعي، بمشاركة الأشقاء والآباء والأبناء وأفراد الأسرة الممتدة، ممن يسهمون في تشكيل ملامح القطاع بطرق متعددة.

تجسّد مبادرة «صورة عائلية» التزام هيئة الإعلام الإبداعي بتعزيز استمرارية قطاع الإعلام الإبداعي عبر الأجيال، من خلال تطوير برامج لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، وصقل المهارات، وتطوير منصات لتبادل المعرفة، إلى جانب إتاحة فرص مهنية نوعية تضمن تمكين الأجيال القادمة.