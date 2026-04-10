السجن 15 عاماً لـ«ملكة الكيتامين» في قضية وفاة نجم مسلسل «فريندز»

حكم على جاسفين سانغا، الملقبة بـ«ملكة الكيتامين»، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها ببيع مخدرات تسببت في وفاة نجم مسلسل «فريندز» ماثيو بيري.

وكانت سانغا، البالغة من العمر 42 عاماً، قد أقرت في سبتمبر الماضي بخمس تهم، من بينها توزيع مادة الكيتامين المخدرة بما أدى إلى الوفاة أو التسبب بأذى جسدي، وكانت تواجه حكماً أقصاه 65 عاماً في السجن الفيدرالي.

وبحسب موقع «BBC»، وصف الادعاء منزل الحاملة للجنسيتين الأميركية والبريطانية في منطقة نورث هوليوود بأنه «مركز لبيع المخدرات»، مشيراً إلى أنها كانت توفر أنواعاً مختلفة من المواد المخدرة لزبائن أثرياء ونافذين.

وعثر على بيري، الذي عانى لسنوات من الإدمان، متوفى داخل حوض الاستحمام الساخن في منزله بمدينة لوس أنجليس في أكتوبر 2023، فيما خلص المحققون إلى أن وفاته نجمت عن التأثيرات الحادة لمادة الكيتامين.

والكيتامين مادة مخدرة تستخدم كمخدر انفصالي وتتميز ببعض التأثيرات المسببة للهلوسة، ويفترض ألا تعطى إلا بإشراف طبيب.

وانهمرت دموع سانغا، المحتجزة منذ أغسطس 2024، بحسب محاميها أثناء استماعها إلى كلمات أقارب ماثيو بيري أمام المحكمة، قبل أن يعلن القاضي الحكم بحقها.

وقال القاضي إن عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها، مشيراً إلى أنها لم تبدِ أي ندم خلال السنوات التي أعقبت توقيفها.

وعندما أتيحت لها فرصة مخاطبة المحكمة، أقرت سانغا بأن قراراتها السيئة دمرت حياة كثيرين، مؤكدة أنها تشعر بخجل وندم عميقين حيال ما فعلته.

وقبيل جلسة النطق بالحكم، طلبت ديبي بيري، زوجة والد ماثيو بيري، من القاضي فرض أقصى عقوبة ممكنة.

وقالت في إفادة قدمتها للمحكمة في ولاية كاليفورنيا الثلاثاء إن سانغا تسببت بـ«ضرر لا يمكن إصلاحه».

وأضافت مخاطبة المتهمة: «أنتِ من تسببتِ بهذا... كنتِ تملكين مهارة تجارية تمكنك من كسب المال، لكنك اخترتِ الطريق الذي يؤذي الناس». وتابعت: «أرجو أن تنزِل المحكمة بهذه المرأة عديمة الرحمة أقصى عقوبة ممكنة، حتى لا تتمكن من إيذاء عائلات أخرى كما فعلت بعائلتنا».

وعثرت السلطات الفيدرالية خلال مداهمة منزل سانغا في لوس أنجليس على عشرات قوارير الكيتامين، واتهمتها بتوفير العقار القابل للحقن من «وكرها» في نورث هوليوود منذ عام 2019 على الأقل.

كما ضبطت آلاف الحبوب التي تحتوي على الميثامفيتامين والكوكايين وزاناكس.

وكانت سانغا قد أنكرت التهم في البداية، قبل أن توافق على تغيير إفادتها في أغسطس، أي قبل أسابيع من موعد بدء محاكمتها.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، اعترفت أيضاً ببيع الكيتامين لرجل يدعى كودي ماكلوري في 2019، والذي توفي بعد ساعات من شرائه الجرعة نتيجة جرعة زائدة، وفق وزارة العدل الأميركية.