تسمم 5 طلاب داخل مدرسة ابتدائية بمصر.. تصرّف صادم لطالبة يثير الذعر

أُصيب 5 طلاب بحالات إعياء وتسمم خفيف داخل مدرسة ابتدائية بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر، بعد أن قامت طالبة بإحضار أقراص دوائية يُشتبه في كونها منومة من منزلها وتوزيعها داخل الفصل على أنها حلوى، ما أدى إلى تناولها من قبل عدد من زملائها دون إدراك حقيقتها.

وتم نقل الطلاب إلى مستشفى طنطا الجامعي، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة داخل مركز السموم، وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الأقراص التي تم توزيعها هي أدوية خاصة بأسرة الطالبة، قامت بإحضارها من المنزل دون علم بخطورتها.

وفي تطور لاحق، قررت جهات التحقيق فتح تحقيق عاجل في الواقعة والتحفظ على الطالبة ووالدها لحين ورود التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أقوالها أمام جهات التحقيق، قالت الطالبة: «أنا مقيدة بالصف السادس الإبتدائي، ذهبت إلى الصيدلية وأخبرت الدكتورة بأن والدتي مريضة وتحتاج «حبوب منومة»، وعندما ذهبت إلى المدرسة أعطيت «الحبوب المنومة» لزملائي على سبيل المزاح والهزار».

كما وجهت مديرية التربية والتعليم بالغربية بفتح تحقيق إداري عاجل داخل المدرسة للوقوف على ملابسات الحادثة، والتي أكدت صحة أقوال الطالبة.