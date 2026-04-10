مصر تمد ساعات عمل المحال حتى 11 مساءً حتى نهاية أبريل

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بمد مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم حتى الساعة 11 مساءً، بدلاً من التاسعة، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأوضح مدبولي أن القرار يأتي في إطار التيسير على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أن الإغلاق المبكر كان مطبقاً بشكل مؤقت خلال الفترة من 28 مارس حتى 27 أبريل.

وأضاف أن القرار يستند إلى مستجدات اقتصادية، من بينها الانخفاض النسبي في أسعار الوقود عالمياً، مؤكداً أن الحكومة توازن بين متطلبات السوق واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى استثناء المناطق السياحية والأثرية من القرار، نظراً لأهميتها الاقتصادية ودورها في دعم الإيرادات، مع استمرار متابعة الحكومة للتطورات واتخاذ قرارات مرنة وفق المستجدات.