ما علاقة منة شلبي بأبشع جريمة جنائية شهدتها مصر ؟!

بدأت الفنانة المصرية منة شلبي سباقاً مع الزمن لإنهاء تصوير مسلسلها الجديد "عنبر موت"، العمل الذي يعيد نبش واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها مصر في التسعينيات.

وتجسد منة شلبي في العمل الذي يخرجه كريم الشناوي، دور ممرضة استغلت "حقن الهواء" لإنهاء حياة عشرات المرضى داخل مستشفى حكومي.

وبحسب المصادر، فإن فريق العمل أوشك على الانتهاء من تصوير ديكور المستشفى بالكامل، وهو المكان الذي يشهد تصاعد الأحداث الرئيسية، بمشاركة عدد كبير من الممثلين الثانويين لتجسيد دور المرضى.

ومن المقرر أن ينتقل الشناوي بفريق العمل إلى مدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير المشاهد الخارجية، تماشيًا مع جغرافيا القصة الحقيقية التي وقعت أحداثها في عروس البحر المتوسط.

وبحسب قصة العمل الدرامي فإن الممرضة ترتكب تلك الجرائم من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل التخلص من المرضى، حيث تستخدم الحقن لإنهاء حياتهم دون ترك أثر واضح.

ويسلط العمل الضوء على محاولات قتل طالت أكثر من 30 مريضًا، وانتهت بصدور حكم الإعدام بحق الممرضة الحقيقية.

ويسعى صناع المسلسل لتقديم دراما نفسية وتشويقية بعيدة عن النمطية، من خلال التركيز على الدوافع النفسية للشخصية الرئيسية وتجهيز ديكورات تحاكي الواقع الطبي في تلك الحقبة الزمنية بدقة عالية.

ومن المتوقع أن يشُكل المسلسل عودة قوية للفنانة منة شلبي إلى أدوار "السايكو دراما"، وسط ترقب جماهيري كبير لعرض العمل فور الانتهاء من مراحل المونتاج، خصوصًا بعد نجاحها في "صحاب الأرض" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2026.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منة شلبي عدد من نجوم الفن من بينهم علي قاسم، رشدي الشامي، حمزة العيلي، وحليم الجندي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.