عودة تاريخية.. رواد "أرتميس 2" يشقون طريقهم نحو الأرض

بعد أسبوع حافل بتحطيم الأرقام القياسية في الفضاء، يستعد أربعة رواد فضاء يشاركون في مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، لرحلة العودة إلى الأرض

وانطلقت المرحلة الأخيرة من الرحلة التي استمرت 10 أيام بانفصال كبسولة الطاقم عن وحدة الخدمة، تمهيدًا لدخولها الغلاف الجوي للأرض في واحدة من أخطر مراحل المهمة، حيث ستنقطع الاتصالات لبضع دقائق قبل أن تهبط الكبسولة بالمظلات في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا.

وعلى متن الكبسولة، التي تحمل اسم "إنتجريتي"، يوجد أربعة رواد فضاء: ريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوك، إلى جانب رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، الذين يُتوقع أن يهبطوا بسلام في عُرض البحر بعد رحلة وصفت بالتاريخية.

وكان الطاقم قد انطلق في الأول من أبريل من مركز كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لوكالة NASA، قبل أن يشق طريقه نحو الجانب البعيد من القمر، في مسار أوصل البشر إلى واحدة من أبعد النقاط التي بلغوها في الفضاء.

وتحمل رحلة العودة تحدياً كبيراً، إذ ستخضع المركبة لاختبار قاسٍ لدرعها الحرارية، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها ناسا عقب ملاحظات سجلت في رحلة اختبار سابقة عام 2022. ومع دخول الكبسولة الغلاف الجوي بسرعة هائلة تتجاوز 40 ألف كيلومتر في الساعة، يُتوقع أن تصل درجات الحرارة خارجها إلى نحو 2760 درجة مئوية.

ورغم هذه الظروف القاسية، يأمل فريق المهمة أن تنتهي الرحلة بسلام، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من استكشاف الفضاء، تمهيداً لعودة الإنسان إلى سطح القمر في السنوات المقبلة.