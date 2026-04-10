عادتان قبل النوم تزيدان من خطر النوبة القلبية

توصل باحثون فنلنديون إلى أن النوم في نفس الوقت كل ليلة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى لو لم تكن جودة النوم أو مدته مثالية.

قام باحثون في دراسة حديثة بمتابعة أنماط النوم لدى أكثر من 3000 شخص في منتصف العمر في فنلندا، وذلك على مدار نحو 10 سنوات، باستخدام أجهزة قابلة للارتداء تقيس النوم ومؤشرات حيوية أخرى.

ووجدت الدراسة أن انتظام ثلاثة عوامل رئيسية — وقت النوم، ووقت الاستيقاظ، ونقطة منتصف النوم (أي الوقت الذي يقع في منتصف فترة النوم بين النوم والاستيقاظ) — يمكن أن يتنبأ بخطر الإصابة بمشكلات قلبية مستقبلاً.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات يومياً، ويعانون من عدم انتظام في مواعيد النوم أو تذبذب في منتصف النوم، يواجهون خطراً أكبر للإصابة بأحداث قلبية خطيرة.

في المقابل، تبين أن النوم لأكثر من ثماني ساعات قد يوفر نوعاً من الحماية للقلب، بغض النظر عن انتظام مواعيد النوم، ومع ذلك، فإن الإفراط في النوم قد يرتبط أيضاً بمشكلات صحية أخرى مثل السكري واضطرابات التمثيل الغذائي.

وأشارت الباحثة لورا ناوها، وهي من المشاركين في إعداد الدراسة، إلى أن هذه النتائج تُعد الأولى من نوعها التي تفصل بين تأثيرات عدم انتظام وقت النوم ووقت الاستيقاظ ومنتصف النوم، وتدرس علاقتها بشكل مستقل مع أمراض القلب.

وأضافت أن انتظام وقت النوم تحديداً قد يكون عاملاً مهماً لصحة القلب، لأنه يعكس إيقاع الحياة اليومية ومدى استقراره.

ويؤكد الباحثون أن الساعة البيولوجية للجسم، التي تعمل وفق دورة تمتد 24 ساعة، تلعب دوراً مهماً في تنظيم الهرمونات وحماية الجسم من العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

كما تشير الدراسة إلى أن اضطراب مواعيد النوم قد يخل بهذا التوازن، ويمنع القلب من الحصول على فترة التعافي المثالية أثناء الليل.

ومن العوامل الأخرى التي تربط بين النوم وصحة القلب، التوتر المزمن، حيث إن نمط الحياة المجهد، والضغوط النفسية، والإرهاق، تؤثر سلباً على جودة النوم وصحة القلب في آن واحد وفق نيويورك بوست.

ومن اللافت أن وقت الاستيقاظ لم يظهر تأثيراً كبيراً على صحة القلب في هذه الدراسة، رغم أن أبحاثاً أخرى تشير إلى أن طريقة الاستيقاظ، مثل استخدام منبهات مزعجة، قد ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

تؤكد هذه النتائج أن عادتين قبل النوم ترفعان من خطر الإصابة بالنوبات القلبيةـ أولهما النوم في أوقات غير منتظمة وتذبذب منتصف فترة النوم بين النوم والاستيقاظ، حتى لو كانت ساعات النوم كافية، ما يؤكد أهمية الانتظام في مواعيد النوم كعامل بسيط لكنه مؤثر في حماية صحة القلب.