"أرتميس 2" تنشر صوراً للأرض والقمر لم ترها عين بشرية من قبل ( شاهد الصور)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً نادرة التقطها طاقم مهمة "أرتميس 2" خلال تحليقه التاريخي حول القمر، تُظهر لأول مرة مشاهد لم تقع عليها عيون بشرية من قبل، من بينها ظاهرة "غروب الأرض" خلف القمر، وكسوف شمسي استثنائي دام قرابة ساعة كاملة، فضلاً عن لقطات قريبة من الجانب البعيد الغامض للقمر وفوهات اصطدام لم يسبق مشاهدتها بالعين المجردة.

واقتربت مركبة "أوريون" حتى مسافة 4,067 ميلاً (6,545 كيلومتراً) من سطح القمر، في تحليق استمر 7 ساعات، ولم يكتفِ طاقم مهمة "أرتميس 2" بكسر الرقم القياسي الذي سجلته "أبولو 13" كأبعد مسافة يقطعها بشر في الفضاء، إذ بلغوا 252,756 ميلاً (406,820 كيلومتراً) من الأرض، بل عادوا بما يقارب 10,000 صورة التقطوها خلال فترتي عمل على مدى نحو 5 ساعات.

وشاهد الرواد الأربعة - ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوك من "ناسا"، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية - ظاهرة "غروب الأرض"؛ حين تبدو الأرض وكأنها تغيب خلف القمر، في مشهد يستحضر ما رآه رواد "أبولو 8" عام 1968.

وعند توقف الاتصالات لنحو 40 دقيقة خلال عبور "أوريون" الجانب البعيد من القمر، كان نحو 21% من ذلك الجانب الغامض مضاء بأشعة الشمس من منظور الطاقم، وهو مشهد لم تره عيون بشرية من قبل.

حين حجب القمر الشمس من موقع "أوريون"، عاش الطاقم طور الكسوف الكلي لما يقارب ساعة كاملة، بينما لا يتجاوز هذا الطور عادةً بضع دقائق على سطح الأرض.

كما ظهرت أجزاء من الهالة الشمسية بما فيها "الخيوط" التي وصفها الرواد بأنها تشبه "شعر الأطفال"، وفي الأفق ذاته، رصد الطاقم المريخ، والزهرة، وزحل، إضافة إلى ظاهرة "ضياء الأرض"، وهي توهج خافت يضيء الجزء المظلم من سطح القمر، كظاهرة بصرية مذهلة تجعلنا نرى تفاصيل القمر حتى في الأجزاء التي لا تصلها أشعة الشمس المباشرة.

كما رصد الطاقم حوض "أورينتال"، أحد أحدث الفوهات الاصطدامية الكبيرة على القمر، الذي لم تشهده عيون بشرية قبل هذه المهمة، بحسب "abc7".

وعند موقع الساعة العاشرة منه، اكتشف الرواد فوهتين صغيرتين، فاقترحوا تسمية إحداهما "إنتيغريتي" نسبة إلى مركبة "أوريون"، والأخرى "كارول" تكريماً لكارول تايلور وايزمان، ممرضة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، توفيت عام 2020 بعد صراع مع السرطان، وهي زوجة قائد المهمة.

وبعد إعلان التسمية، تعانق الرواد الأربعة وذرفوا الدموع، فيما ساد صمت في مركز التحكم بهيوستن.