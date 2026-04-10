الخبز الأبيض أم الأسمر .. كيف يختار مريض السكري وجبته ؟

يُعد اختيار نوع الخبز عاملًا مهمًا في التحكم بمستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري أو حتى من يسعون لنظام غذائي متوازن. وبحسب تقرير في موقع "Verywell Health"، فإن خبز القمح الكامل (الخبز الأسمر) يتفوق على الخبز الأبيض في هذا الجانب بفضل محتواه الأعلى من الألياف والكربوهيدرات المعقدة.

وتشير المعطيات إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق مكرر، يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز بعد تناوله، بسبب افتقاره إلى الألياف التي تُبطئ عملية الهضم. وفي المقابل، يساهم خبز القمح الكامل في رفع مستويات السكر بشكل تدريجي، ما يقلل الضغط على الجسم لإفراز كميات كبيرة من الإنسولين.

وتُظهر المقارنة الغذائية أن شريحة واحدة من خبز القمح الكامل تحتوي على نحو 3 غرامات من الألياف، مقابل أقل من 1 غرام في الخبز الأبيض، إلى جانب محتوى أعلى من البروتين والعناصر الدقيقة. وهذه الفروق تجعل الخبز الأسمر خيارًا أكثر دعمًا لاستقرار السكر والشعور بالشبع لفترة أطول.

وترتبط الحبوب الكاملة أيضًا بفوائد أوسع، إذ تشير الدراسات إلى أن تناول أكثر من 150 غرامًا يوميًا منها يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أظهرت تجارب أن استبدال الخبز الأبيض بالقمح الكامل قد يحسن الوزن ومستويات الكوليسترول ويخفض مؤشر السكر التراكمي.

وفي المقابل، يرتبط الإفراط في الكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر مقاومة الإنسولين، خاصة مع التعرض المتكرر لارتفاعات حادة في السكر.

ورغم ذلك، لا يعني اختيار الخبز الأسمر وحده تحقيق نتائج فورية، إذ تؤكد التوصيات أن التأثير يعتمد على النظام الغذائي الكامل. كما أن دمج الخبز، سواء كان أبيض أو أسمر، مع البروتين أو الدهون الصحية يمكن أن يبطئ امتصاص السكر ويقلل من ارتفاعاته.

ويبقى خبز القمح الكامل الخيار الأفضل لإدارة سكر الدم، لكن فائدته ترتبط بنمط غذائي متوازن، وليس بعنصر واحد فقط.