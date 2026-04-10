موسكو تدشن أطول خط ترام حضري في العالم

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، خط الترام الجديد "T2" في العاصمة الروسية، والذي يمتد بطول 33 كيلومتراً، ليصبح أطول خط ترام حضري في العالم، يربط بين جنوب المدينة وشرقها.

يمتد الخط الجديد من محطة "تشِرتانوفسكايا" (Chertanovskaya) جنوب موسكو إلى محطة "نوفوغيرييفو" (Novogireevo)على خط موسكو المركزي الرابع (MCD-4)، ماراً عبر 13 منطقة سكنية، ويخدم أكثر من مليوني نسمة. ويضم المسار 79 محطة، فيما تستغرق الرحلة الكاملة على امتداده أكثر من ساعتين.