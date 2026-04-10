اكتشاف شبكة أقنية مياه وسط الصين عمرها 4000 عام

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خنان بوسط الصين، عن اكتشاف نظام اصطناعي لقنوات المياه يعود إلى نحو 4000 سنة، ما يوفّر دليلا هاما على القدرة التنظيمية والتخطيط الحضري على مستوى الدولة خلال عهد أسرة شيا (2070-1600 قبل الميلاد)، أقدم أسرة معروفة في الصين.

تم الإعلان عن الاكتشاف المذكور خلال منتدى يعرض أحدث الاكتشافات الأثرية في المقاطعة.

وقال عالم الآثار المحلي ما لونغ الذي يقود عمليات التنقيب في الموقع المذكور إنه تم تحديد خندقين اصطناعيين جديدين يعودان إلى فترة بدايات عهد أسرة شيا في الموقع، يبلغ عرض كل منهما حوالي ثلاثة أمتار مع طول مؤكد يزيد عن 120 مترا، فيمل تم ربط الخنادق التي تمتد من الشمال إلى الجنوب بخندق عرضه 10 أمتار تقريبا، لتشكيل شبكة إمدادات كاملة من المياه والصرف ونظام تقسيم المناطق المكانية.