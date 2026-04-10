لأول مرة في التاريخ ثلاثة أفلام إسبانية تتنافس على السعفة الذهبية في كان

تواصل السينما الإسبانية إثبات براعتها عامًا بعد عام. فبينما تنافس فيلمان فقط على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان العام الماضي، تتنافس ثلاثة أفلام هذا العام على الجائزة في أهم وأعرق مهرجان سينمائي في العالم. وينضم إلى المخرج الشهير بيدرو ألمودوفار، أحد المشاركين الدائمين في المهرجان، والذي سيقدم فيلم "عيد الميلاد المر"، مخرجون لم يسبق لهم المشاركة في الاختيار الرسمي. أولهم رودريغو سوروجوين، الذي سيشارك لأول مرة بفيلمه "الحبيبة"، وهو فيلم درامي من بطولة خافيير بارديم وفيكتوريا لونغو. أما الثنائي الثاني، فهما خافيير كالف وخافيير أمبروزي، اللذان شكّلا إحدى مفاجآت الاختيار الرسمي بفيلمهما الثاني "الكرة السوداء".

كما يُعدّ مشروع "لوس خافيس" (الخافيس) الطموح إضافةً مميزةً إلى قائمة الأفلام المختارة التي تُفضّل عادةً الأسماء اللامعة. يُعتبر فيلمهما الدرامي، المؤلف من ثلاثة فصول والمستوحى من عمل غير مكتمل للكاتب فيديريكو غارسيا لوركا، من أكثر الأفلام الإسبانية ترقباً لهذا العام، وقد أثار اختياره في مهرجان كان حماساً كبيراً. وتُعدّ إسبانيا، وفقا لموقع "الدياريو" بعد فرنسا واليابان، الدولة التي تضمّ أكبر عدد من الأفلام في الاختيار الرسمي للمسابقة في مهرجان هذا العام. صرح مدير المهرجان، تييري فريمو، بوجود حركة داخل السينما الإسبانية لتأمين التمويل اللازم لإنتاج هذا النوع من الأفلام.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتنافس فيها ثلاثة أفلام إسبانية على جائزة السعفة الذهبية حتى الآن، إذ كان الحد الأقصى فيلمين. في السابق، تم اختيار أربعة أفلام إسبانية في مهرجان كان مرتين، ولكن ذلك كان قبل استحداث الجائزة عام 1955، عندما منح المهرجان الجائزة الكبرى، وفي صناعة سينمائية مختلفة تمامًا، حيث كانت الأفلام المختارة من 40 دولة فقط.

وسيتنافس ألمودوفار، وسوروغوين، والثنائي خافيير كالف وخافيير أمبورسي في مايو مع مجموعة من الوجوه المألوفة في مهرجان كان، مثل هاماجوتشي وفرهادي. وقد صوّر كلاهما أفلامهما الجديدة المرتقبة باللغة الفرنسية، وشاركا في إنتاجها مع فرنسا.