التقطها طاقم "أرتيميس 2".. "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر

بعد أكثر من 57 عاما على التقاط أول صورة لشروق الأرض Earthrise على يد أحد رواد الفضاء في مهمة "أبولو 8"، تمكن خلفاؤهم في مهمة "أرتيميس 2" من التقاط صورة تاريخية نشرتها وكالة "ناسا" الثلاثاء تظهر الأرض وهي تغيب تحت الأفق القمري.

يتألف طاقم المهمة الحالية من الأميركيين ريد وايزمان وكريستينا كوك وفيكتور غلوفر، بالإضافة إلى الكندي جيريمي هانسن.

وتذكّر الصورة الجديدة بتلك التي التُقطت في 24 ديسمبر 1968 على يد رائد الفضاء الأميركي بيل أندرس خلال أول تحليق بشري بالقرب من القمر برفقة زميليه في مهمة "أبولو 8" فرانك بورمان وجيم لوفيل.

التُقطت الصورة الجديدة الاثنين بينما كانت الكبسولة "أوريون" تدور حول القمر.

دارت "أبولو 8" حول القمر عشر مرات من دون أن تهبط على سطحه، وخلال إحدى دوراتها، التقط بيل أندرس زرقة الأرض المذهلة في مقابل ظلام الفضاء الشاسع، في مشهد ساحر زاده جمالا أفق القمر القاحل أحادي اللون في المقدمة.

وقال بيل أندرس عند عودته إلى الأرض "لقد قطعنا كل هذه المسافة لاستكشاف القمر، والأهم من ذلك أننا اكتشفنا الأرض".

تظهر صورة "شروق الأرض" غالبا ضمن مختارات لأهم الصور التاريخية، وقد أُدرجت في كتاب مجلة "لايف" الصادر عام 2003 بعنوان "100 صورة غيّرت العالم".

استعاد رواد الفضاء في "أرتميس 2" إرث "أبولو 8" الاثنين. وبدأوا يومهم بتلقي رسالة من جيم لوفيل سجلها لهم قبل وفاته في أغسطس 2025.

وقال لهم الرائد "هذا يوم تاريخي، وأعلم مدى انشغالكم، لكن لا تنسوا الاستمتاع بالمنظر".