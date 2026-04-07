مجلة «المسرح» تطوف على محطات «أبو الفنون»

بمجموعة متنوعة من المراجعات والحوارات والمقالات والتقارير حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم، أطل العدد (79) من مجلة «المسرح»، التي تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وفي باب «مدخل»، يطالع القارئ استطلاعاً حول حضور المسرح الإماراتي في مهرجانات «أبو الفنون» في منطقة الخليج، كما يستعرض الباب تقريراً عن أبرز فعاليات الدورة الـ35 من «أيام الشارقة المسرحية» التي اختُتمت أخيراً.

وفي «قراءات»، يكتب باسم صادق عن مسرحية «مرسل إلى»، بينما تناول كمال الشيحاوي مسرحية «باراديسكو» للمخرج اللبناني سامر حنا، وقرأ سامر محمد إسماعيل «منمنمات» للمخرجة السورية فرح الدبيات.

وفي باب «حوار» مقابلة مع الفنانة اللبنانية ميراي بانوسيان، أما في «أسفار»، فحكى يسري حسان رحلته إلى مدينة هانوفر في ألمانيا عام 2012.