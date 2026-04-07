متحف زايد الوطني.. عروض إبداعية وسينما في اليوم العالمي للتوحّد

أحيا متحف زايد الوطني «اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد»، عبر برنامج امتد خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستضاف المتحف طوال هذه الفترة عروضاً حية، وورش عمل إبداعية، وعروضاً سينمائية، وجلسة حوارية ضمن ملتقى، بمشاركة مواهب وأفراد من المجتمع من ذوي التوحّد.

وتضمّن البرنامج «صباح السكينة»، وهو تجربة هادئة ومراعية للحواس استمرت لمدة ساعتين، خُصصت للزوّار من ذوي الحساسية الحسية، ويُجسّد هذا البرنامج قِيَم المتحف في الشمولية والمسؤولية المشتركة، ويؤكد التزامه بتعزيز إمكانية الوصول، بما يضمن بقاءه مساحة يشعر فيها جميع الزوّار بالترحيب والانتماء.