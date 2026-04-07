نماء تنظم «ملتقى مجالس المرأة»

تنظم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «ملتقى مجالس المرأة»، وذلك في التاسع من أبريل الجاري، بقاعة الرشيد - بيت الحكمة في الشارقة، ويُعد الملتقى منصة حوارية تجمع ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بهدف دعم تأسيس وتفعيل مجالس المرأة داخل المؤسسات، وتعزيز دورها في تطوير بيئات عمل أكثر شمولاً وتوازناً،. ويأتي الملتقى ضمن مبادرة «ارتقاء»، التي تهدف إلى تمكين المؤسسات من تبنّي سياسات وممارسات مؤسسية تعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتدعم استدامة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ويشهد الملتقى استعراض تجارب وخبرات عملية وقصص نجاح من مؤسسات مختلفة.